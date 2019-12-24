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Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi
|24 Aralık 2019 17:33
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Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği yönündeki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aygün, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesine geldi. Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Aygün, "Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım" ifadelerini kullandı.
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