İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 
Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi		 
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal		 
Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi		 
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü

Adana'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü
 24 Aralık 2019 18:10
Yazdır
Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü

Adana'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evin çöktüğü ihbarını alan polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede yıkılan binada kimsenin olmadığını belirledi.

Haber verilmesi üzerine gelen evin sahibi 65 yaşındaki Veli Varlı, sabah sağanak nedeniyle duvarlarda çatlamalar olduğunu görünce eşi Hüsne Varlı'yı da alarak binadan çıktığını söyledi.

Ayrıldıktan 2 saat sonra evin yıkıldığını öğrendiğini anlatan Varlı, 35 senedir bu konutta yaşadıklarını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
24 Aralık 2019 18:59		 Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi
24 Aralık 2019 17:33
Cumhuriyet gazetesine yönelik 'tehdit' soruşturmasında yetkisizlik
24 Aralık 2019 17:19		 Ceren Özdemir cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam
24 Aralık 2019 17:18
Mersin'de ağaç katliamına ilişkin 1 kişi tutuklandı
24 Aralık 2019 15:58		 Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı
24 Aralık 2019 15:50
Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi
24 Aralık 2019 15:20		 Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya dava açıldı
24 Aralık 2019 14:02
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1'i polis 3 tutuklama
24 Aralık 2019 13:44		 Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı
24 Aralık 2019 13:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor19:07 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:03 - Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı18:59 - Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde18:55 - Meteorolojiden yarın için yağış ve fırtına uyarısı18:50 - İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması18:42 - Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi18:35 - Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada18:29 - Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:21 - AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal18:10 - Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü18:05 - FETÖ'den yargılanan 4 eski askerin tutukluluğuna devam17:56 - Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi17:44 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı17:33 - Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi17:30 - Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza17:21 - Altında gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanal istanbul'u yapacağız yapacağız yapacağız 3
denizli 11.komando tugayı 3
supporters 2
yerli otomobil 1
sinestezi 1
akıllı devletler 1
güneş kremi 3
marriage story 1
pazar kahvaltısı 1
fikir yürütmek 5
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam