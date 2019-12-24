İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 
Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi		 
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal		 
Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi		 
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna ayrıca başvuru yapılamayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti
 24 Aralık 2019 18:21
Yazdır
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna ayrıca başvuru yapılamayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti.

CHP, 1 Şubat 2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, OHAL İnceleme Komisyonun görevlerini düzenleyen maddedeki, "...ilave tedbirler ile..." ibaresinin oy çokluğuyla iptaline karar verdi. Yüksek Mahkemenin iptal kararını, 7'ye karşı 8 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi.

Kanun maddesi, kamu görevinden, meslekten ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında ayrıca başvuru yapılamayacağını öngörüyor.

Böylece, KHK'lılar hakkında uygulanan "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması..." gibi ilave tedbirlerin alınması nedeniyle OHAL Komisyonuna başvuru yapılmasının yolu açılabilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
24 Aralık 2019 17:03		 AYM'den sosyal medya paylaşımı için 'ihlal' kararı
24 Aralık 2019 14:34
'Uludere' olayına tepki göstermek 'ifade özgürlüğü'
19 Aralık 2019 06:21		 AYM, Wikipedia'ya erişim yasağını görüşecek
18 Aralık 2019 15:17
Çocuklarıyla cezaevinde kalan kadın için hak ihlali kararı
13 Aralık 2019 13:19		 AYM'den, 13 adet sicil notu iptal edilen memur için önemli karar
13 Aralık 2019 11:26
AYM: Rektöre paralelci demek suç olamaz
13 Aralık 2019 10:50		 AYM'den sözleşmenin yenilenmemesi kararı: İstihbari bilgiler somut belgelerle desteklenmeli
12 Aralık 2019 13:25
Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı
12 Aralık 2019 12:34		 'Tekrar çalışma' nedeniyle emekliden istenen faize 'hak ihlali' kararı
11 Aralık 2019 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor19:07 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:03 - Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı18:59 - Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde18:55 - Meteorolojiden yarın için yağış ve fırtına uyarısı18:50 - İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması18:42 - Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi18:35 - Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada18:29 - Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:21 - AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal18:10 - Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü18:05 - FETÖ'den yargılanan 4 eski askerin tutukluluğuna devam17:56 - Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi17:44 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı17:33 - Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi17:30 - Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza17:21 - Altında gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a101 1
öfori 2
pazar kahvaltısı 1
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
yılın son günü 2
farketmez 1
akıllı devletler 1
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 5
canan karatay 4
Ötüken 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam