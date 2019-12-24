Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı
|24 Aralık 2019 18:29
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Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesinde trafik akışının durmasına neden oldu.
Ağır vasıta araçların karlı yolda ilerleyememesi ve bazı tırların kayarak yolu kapatmasından dolayı kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kara yolunun Kayseri istikameti ulaşıma tamamen kapanırken, yolun Kahramanmaraş istikametinde ise trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.
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