İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 
Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi		 
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal		 
Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi		 
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor
 24 Aralık 2019 18:29
Yazdır
Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesinde trafik akışının durmasına neden oldu.

Ağır vasıta araçların karlı yolda ilerleyememesi ve bazı tırların kayarak yolu kapatmasından dolayı kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kara yolunun Kayseri istikameti ulaşıma tamamen kapanırken, yolun Kahramanmaraş istikametinde ise trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden yarın için yağış ve fırtına uyarısı
24 Aralık 2019 18:55		 Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada
24 Aralık 2019 18:35
Ankara'ya kar geliyor
24 Aralık 2019 16:25		 Dev köpek balığı oltaya geldi
24 Aralık 2019 14:13
'Kamu Denetçiliği Kurumu halkın avukatlığını yapıyor'
24 Aralık 2019 13:42		 Bebeğiniz sizinle göz teması kurmuyorsa bunlara dikkat
24 Aralık 2019 12:23
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
24 Aralık 2019 11:04		 Şeyma Subaşı'nın tatil masraflarını Acun ödemiyormuş!
24 Aralık 2019 08:26
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
24 Aralık 2019 08:15		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
24 Aralık 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor19:07 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:03 - Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı18:59 - Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde18:55 - Meteorolojiden yarın için yağış ve fırtına uyarısı18:50 - İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması18:42 - Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi18:35 - Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada18:29 - Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:21 - AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal18:10 - Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü18:05 - FETÖ'den yargılanan 4 eski askerin tutukluluğuna devam17:56 - Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi17:44 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı17:33 - Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi17:30 - Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza17:21 - Altında gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 5
27.12.2019 fenerbahçe vs valencia maçı 3
görülen lüzum üzerine 5
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 4
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 3
kuru patlıcan dolması 1
divan edebiyatı 1
topalak 2
istavrit 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 9
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam