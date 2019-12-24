İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 
Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi		 
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal		 
Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi		 
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Değerli konut vergisi) Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir
 24 Aralık 2019 18:50
Yazdır
İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın son kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"İdlib'deki durum kritik bir şekilde devam ediyor. En son geçtiğimiz ağustos ayında bir ateşkes daha yapıldı, ancak son haftalarda rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Bizim bir heyetimiz Moskova'daydı, Rus tarafı 24 saat içinde çatışmaların durdurulması konusunda çalışıldığını ifade ettiler. Rusya'dan ateşkes talep ettik. İdlib'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorundur."

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PYD/YPG'nin saldırıları devam ediyor. Suriye'de savaş sona erecek ise terörle mücadele konusunda herkes ortak tavır içinde olmalı."

"Libya'da meşru hükümeti hedef alan saldırılar devam ediyor. Hafter'e daha fazla silah göndermek, asker göndermek bu süreci sabote etmek demektir. Hafter'in bu saldırılarını derhal durdurması gerekiyor. Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz. Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz. Üçüncü ülkelere tehdit teşkil etmeyen bir anlaşma yapıldı."

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir plan olamaz."

"Değerli konut vergisinde, bir yıl erteleme söz konusu olabilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
24 Aralık 2019 19:07		 Libya'ya asker göndermek için tezkere hazırlanıyor
24 Aralık 2019 17:00
İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek
24 Aralık 2019 16:47		 Belediye Başkanı sürgünü övdü!
24 Aralık 2019 16:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
24 Aralık 2019 16:05		 CHP'li Özel'den Kanal İstanbul açıklaması
24 Aralık 2019 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan,İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
24 Aralık 2019 13:51		 Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
24 Aralık 2019 13:13
MHP lideri Bahçeli'den 'Kanal İstanbul' açıklaması
24 Aralık 2019 13:09		 İmamoğlu: Yüzümüzü 16 milyona dönmeliyiz
24 Aralık 2019 13:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor19:07 - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi19:03 - Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı18:59 - Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde18:55 - Meteorolojiden yarın için yağış ve fırtına uyarısı18:50 - İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması18:42 - Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi18:35 - Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada18:29 - Kar yağışı Kahramanmaraş-Kayseri yolunu kapattı18:23 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:21 - AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal18:10 - Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü18:05 - FETÖ'den yargılanan 4 eski askerin tutukluluğuna devam17:56 - Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi17:44 - Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı17:33 - Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi17:30 - Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza17:21 - Altında gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
MTV zammına Erdoğan indirimi
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşya ile kurulan duygusal bağ 3
Eğer islam buysa ben müslüman değilim 3
denizli 11.komando tugayı 3
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
şu an çalan şarkı 2
fikir yürütmek 5
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
malcolm thomas 1
supporters 2
saçını kestirmek 1
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam