İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın son kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"İdlib'deki durum kritik bir şekilde devam ediyor. En son geçtiğimiz ağustos ayında bir ateşkes daha yapıldı, ancak son haftalarda rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Bizim bir heyetimiz Moskova'daydı, Rus tarafı 24 saat içinde çatışmaların durdurulması konusunda çalışıldığını ifade ettiler. Rusya'dan ateşkes talep ettik. İdlib'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorundur."

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PYD/YPG'nin saldırıları devam ediyor. Suriye'de savaş sona erecek ise terörle mücadele konusunda herkes ortak tavır içinde olmalı."

"Libya'da meşru hükümeti hedef alan saldırılar devam ediyor. Hafter'e daha fazla silah göndermek, asker göndermek bu süreci sabote etmek demektir. Hafter'in bu saldırılarını derhal durdurması gerekiyor. Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz. Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz. Üçüncü ülkelere tehdit teşkil etmeyen bir anlaşma yapıldı."

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir plan olamaz."

"Değerli konut vergisinde, bir yıl erteleme söz konusu olabilir."