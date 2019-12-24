Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor
|24 Aralık 2019 19:11
|Yazdır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde döşeme ustasının yaptığı mini koltuklar büyük rağbet görüyor.
İnegöl'ün en eski döşeme ustalarından 61 yaşındaki Sabri Beken, Büyük Sanayi Tepe Sokaktaki imalathanesinde üretim yapıyor. Beken, torunu "Dede bana koltuk yapar mısın" deyince, hiç düşünmeden bu işe soyunduğunu söyledi. İnegöl'de 50 yıldır koltuk döşemeciliği yaptığını belirten Sabri Beken, "Çıraklık, kalfalık ve ustalık derken dükkan sahibi oldum. Yaklaşık bu işi 50 yıldır yürütüyorum. Emekli olduktan sonra ne yapacağımı kara kara düşünürken, torunumun bu fikri ortaya atmasından sonra mini koltuk yapmaya başladım. İlk önce torunuma yaptım. Daha sonra torunumun arkadaşları da istedi. Şimdilerde mağazalar, evler ve küçük ofislere siparişler alıyorum. Tamamı kayın ağacından ve oldukça sağlam bir koltuk. 100 kiloluk insanı taşıyabilir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşte geleceğin meslekleri
24 Aralık 2019 20:08
|Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor
24 Aralık 2019 20:03
|Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
24 Aralık 2019 19:35
|İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek
24 Aralık 2019 19:27
|Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları
24 Aralık 2019 15:05
|PTT'den posta kargosu ücretlerine yüzde 25 yılbaşı indirimi
24 Aralık 2019 11:28
|Termik santrallerin kapanması durumunda arz sıkıntısı beklenmiyor
24 Aralık 2019 11:05
|Karayollarında durum
24 Aralık 2019 08:57
|İhracatta 250 milyar dolar zor değil
24 Aralık 2019 07:30
|Elektrikte kayıp kaçak yüzde 54.9'a düştü
23 Aralık 2019 23:36