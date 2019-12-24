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İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu

İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı grip hastalığında artışa neden oldu, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu oluştu. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevim, "Ben de hastayım, bütün sağlık personelleri hasta" dedi.
 24 Aralık 2019 19:19
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İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu

İstanbul'da son günlerde hastanelerin acil servislerinde akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bir çok kişi, grip ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Dün gece Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluk kameralara yansıdı.

"BÜTÜN SAĞLIK PERSONELİ HASTA"

Yoğunlukla ilgili değerlendirmede bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Özgür Çevim, "Aralık ayındayız ama hava 19 derece. Kısa kollu tişörtlerle dolaşıyoruz . Ama akşam üstüne doğru hava soğumaya başlıyor. Bütün üşütme durumları burada başlıyor. Kişi terliyor gündüzden, üzerini değiştiremediği için akşam üstü o terle üşütmeye başlıyor ve akşamına hasta olmaya başlıyor. Nasıl korunacağız? Pamuklu kıyafet giymemiz lazım, terlediğimiz zaman kendimizi korumamız gerekiyor ya da mümkünse üzerimizi değiştirmemiz gerekiyor" dedi. Özgür Çevim, "Aslında İstanbul'da 6-8 saat lodosta herkesin başı ağrır, baca tüter, kömür sobasından zehirlenmeler olur. Lodosta bunlar beklediğimiz şeyler. Ama uzun sürmesi bizim ayarımızı biraz bozdu. 3 gün sürdü, uyanıyoruz 18 derece, ertesi gün sanki Eylül ayındaymışız gibi. Bunun üzün sürmesinden kaynaklanıyor. Evde doğalgazı yaksak mı? Bir açıyoruz, biz kapatıyoruz. Ben de hastayım, bütün sağlık personelleri hasta" şeklinde konuştu.

"LODOSUN ARALIKSIZ UZUN SÜRMESİNDEN KAYNAKLANIYOR"

Çevim, "Mevsim etkilerine göre beklediğimiz sayılar var. Ama son 2-3 günde süren lodosa bağlı insanlarda baş ağrısı, halsizlik şikayetlerinin olması sayıyı artırdı. Bu da lodosun aralıksız uzun sürmesinden kaynaklanıyor. Biz bu duruma zaten hazırlıklıydık, mevsimsel gribin özelliklerini taşıyan hastalara zaten gereken yapılıyor. Vatandaşlarımıza şunları önerebilirim; eğer eşlik eden bir hastalıkları yoksa, risk grubunda değilseniz, her gün ilaç kullanmıyorlarsa, tansiyon hastalıkları yoksa, kanser, şeker hastası değillerse, 65 yaşın altındaysalar grip olduklarında yani kuru öksürük, baş ağrısı, halsizlik, burun akıntısı gibi semptomlarla karşılaştıklarında normalde yapılması gereken şey evde istirahat. 3 gün evde istirahat etmeleri gerekir ve bol sıvı almaları gerekir. Ateşleri yükselirse sadece ateş düşürücü öneriyoruz. Herhangi bir antibiyotik kullanmadan rehabilite edilebilir. Ama bunlardan bir tanesi varsa bizim polikliniklerimize başvurmaları gerekir" diye konuştu.

"BU SENE ÇOK GRİP OLDUM

Hastaneye gelen Ahmet Hüseyinoğlu, "Perişana vaziyetteyiz, grip oldum 25 gündür kurtaramıyorum kendimi" dedi.

Lütfullah Gökçen ise "Grip olayı çok var maalesef, ben bile gribim" diye konuştu. Didem Bozkurt ise hastane çıkışında, "Bu sene çok grip oldum ben, hiç olmam aslında. Baya bir grip salgını var. Her halde kar yağmıyor, hava da çok sıcak" şeklinde konuştu.

DHA
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