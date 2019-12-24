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Öğrencinin bıçaklandığı okul çevresinde 'güvenlik' tepkisi

Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklandığı okul çevresinde, veliler ve çevre sakinleri güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden yakındı.
 24 Aralık 2019 19:23
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Öğrencinin bıçaklandığı okul çevresinde 'güvenlik' tepkisi

Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencisi ve profesyonel dansçı olan Berhan Tamalan (17) iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktığı sırada başka bir lise öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Mahalle sakinleri ve çevre okullarda çocukları okuyan veliler okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını söyledi.

Mahalle sakini Gülseren Özdemir "Mademki böyle olaylar oluyor bir polis mutlaka burada görev alması gerekiyor. Günah bu çocuklara. Neden analar ağlasın, neden üzülsünler, neden çocuğun canı yansın? Benim çocuklarım bu okulda okudu. Mükemmel bir okuldu." dedi.

"GÜVENLİK VAR AMA GİREN ÇIKAN BELLİ DEĞİL"

Gülizar Aydoğan da "Ben lisenin hemen bitişiğinde oturuyorum. Evimin camları okula bakıyor. Ara ara kavgalar duyuyorum. Bir grup arasında kavgalar olmuş bıçaklanma olmuş. Ama bir önlem yok. Güvenlik var ama giren çıkan belli değil. Okulun önünde polis görmüyorum. Orada polis olmuş olsa daha iyi olur hemen müdahale eder. Çocuklar giriyor çıkıyor. Başka bahçeye atlıyor. Okulda polis de olmalı. Özel güvenlik var. Özel güvenlik ne yapabilir? Bende üç çocuk okuttum bunları bende yaşadım. Diğer okullarda da yaşadım. Hiç bir güvenlik önlemi görmedim." dedi.

"DEVAMLI KAVGA OLUYOR"

Esnaf Alex Papanikitidis ise, "Okulun çevresinde güvenlik yok. Öğrenciler okul çıkışı bizim dükkana uğrayıp bizden para istiyorlar. Yemek istiyorsanız yemek verelim diyoruz. Para istiyorlar. Sonra ben takip ediyorum. Sigara alıyorlar. 15-16-17 yaşında çocuklar. Öğrenciler buradan küfür ederek geçiyorlar. Birbirlerine sataşıyorlar, küfürler ediyorlar. Devamlı kavga oluyor. Polis gelmiyor. Biz ve komşular ayırıyoruz. Sonra çekip gidiyorlar. Aileler zaten gelmiyor. Okuldan çıkanlar 15-16 yaşlarında onlarında aileleri gelmiyor. Kendileri dağılıyor. " dedi.

"KAPININ ÖNÜNDE POLİS EKİBİ BEKLESE ÇOK DAHA İYİ OLUR"

Esnaf Natalia Papanikitidis, "Çocuklar okul çıkışlarında çok başıboş geziyorlar. Hiç bir güvenlik yok. Ebeveynleri bile gelip kontrol etmiyor. Eskiden biz öğretmenlerimiz kontrol ederdi. Kapının önlerinde duran öğretmenlerimiz olurdu. En azından kapının önünde bir polis ekibi beklese çok daha iyi olur. Güvenlik önlemleri yeterli değil. Ara sıra bu sokaktan polis arabası geçiyor. Durup bakmıyor. Geçtiğimiz günlerde bu sokaktan on kişilik bir öğrenci grubu yukarıya doğru koştu ama ne için koştu bilmiyoruz. Bu koşuşturmalardan bazen biz bile tedirgin oluyoruz. Çocuk bunlar, başıboş bırakılmamaları gerekiyor. Ebeveynler olarak bizlere düşen görev onları korumak. Çocuklarımızı gözden kaçırmamalıyız. Kol kanat germeliyiz. Evlatlarımız 15 yaşında da olsa yine bebek. Öğrenciler geliyorlar esnaftan para istiyorlar. Sigara almak için para topluyorlar. Okul giriş çıkış saatlerinde kapının önünde bir polis beklesin. Kısa bir süre zaten. Bütün okullar için geçerli, İstanbul'da bu tür olaylar yaygın" dedi.

"GÜVENLİK YETMİYOR, HER OKULUN ÖNÜNDE POLİS OLABİLİR"

Veli Sedat Bektaş ise, " Burada güvenliklerin olması gerekiyor. Bizler akşam işten geliyoruz. Ne olduğunu bilemiyoruz. Sıkıtılar oluyor. Güvenlik yetmiyor, her okulun önünde bir polis olabilir. Kalabalığın olduğu yerde böyle şeyler oluyor" dedi. Mehmet Çelenk de "Eskiden okul açıldığı zaman buralarda polis vardı. Zaman içerisinde güvenlik kaldırıldı. Benim oğlum iki yıl önce buradan mezun oldu. Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Değil kavga tartışma bile duymadık. Önlem alınırsa iyi olur" dedi
DHA
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