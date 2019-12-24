Adana'da sele kapılan otomobildeki 5 kişi kurtarıldı
|24 Aralık 2019 19:54
|Yazdır
Adana'da otomobil içerisinde sele kapılan 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken sağanak yağış yüzünden oluşan sele kapıldı. Durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmaları başlattı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi kendi çabalarıyla selden kurtulurken 2 kişi de itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobilden kurtarılan bir kişi, "Hapishaneden çıktım. Arabayla geliyordum. Araba selden durdu. Çalışmadı, sonra akıntıya kapıldı. Araçta 5 kişiydik" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
24 Aralık 2019 18:59
|Adana'da tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü
24 Aralık 2019 18:10
|Sinan Aygün Ankara Adliyesinde savcıya ifade verdi
24 Aralık 2019 17:33
|Cumhuriyet gazetesine yönelik 'tehdit' soruşturmasında yetkisizlik
24 Aralık 2019 17:19
|Ceren Özdemir cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam
24 Aralık 2019 17:18
|Mersin'de ağaç katliamına ilişkin 1 kişi tutuklandı
24 Aralık 2019 15:58
|Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı
24 Aralık 2019 15:50
|Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi
24 Aralık 2019 15:20
|Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya dava açıldı
24 Aralık 2019 14:02
|Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1'i polis 3 tutuklama
24 Aralık 2019 13:44