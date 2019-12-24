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İşte geleceğin meslekleri

Samsun'da yapılan konferansta Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak gelecekte devam edecek ve yok olacak meslekleri açıkladı.
 24 Aralık 2019 20:08
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İşte geleceğin meslekleri

Samsun'da yapılan konferansta Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak gelecekte devam edecek ve yok olacak meslekleri açıkladı.

Samsun'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Gelecekte İş Konferansı düzenlendi. Konferans Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı için belirlenen Mesleki Eğitim teması hakkında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan ve gelecek yıllarda yapılacak çalışmaların duyurulması görüş ve önerilerin alınması amacıyla yapıldı.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, "Biz bugün bütün bu çalışmaların aslında kapanışını yapmayı arzu ediyorduk. 2019 yılında meslek eğitimle ilgili neler yaptık bunları paylaşmak ve gelecek yıllarda yapacaklarımızın bir başlangıcı olsun diye bu toplantıya gayret ettik" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bugün burada ajansımızın 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi' Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 25 adet projeyi görme fırsatı bulacağız. Bu projelerin 9'unun Samsun'da olması sevindiricidir. Toplamda sağlanacak 6 milyon TL hibenin 2 milyon TL'sini ilimiz projeleri kullanacaktır" şeklinde konuştu.

Daha sonra Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak 'Mesleki ve Teknik Eğitim Yol Haritası ve İş Gücü İhtiyaç Analizi' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda Geleceğin Meslekleri Araştırması'nın sonuçları dikkat çekti.

Prof. Dr. Selahattin Kaynak yaptığı sunumda, "Yeni dünyada ayakta kalacak bazı meslekler var. Teknoloji değişse de, bilgi toplumu olsa da, bilgi toplumu sonrası yeni bir toplumsal yapı bizi beklese de bir kısım meslekler asla bitmeyecektir. Özellikle insan unsuru olmaksızın mal ve hizmetin üretildiği bir dünya mümkün olmadığına göre insan unsuru gereken bütün sektörler ayakta kalacak meslekler bunlardır. Bir kısım daha önce olmayan meslekler de ortaya çıkacaktır. Hatta çalışmaların çoğunda bugün doğan çocukların yüzde 70'inin mesleği henüz icat edilmedi deniliyor. Yine bir başka çalışmada her 30 yılda bir var olan mesleklerin yüzde 60'ı unutulmaya yüz tutuyor artık piyasada karşılığı olmuyor diye geçiyor" sözlerini kullandı.

Mesleklerin geleceğine de değinen Kaynak, "Ayakta kalacak meslekler özellikle insan unsuru yönetim, planlama, organizasyon, eğitim öğretim faaliyetlerinin olduğu sektörler bu meslekler ayakta kalacak. Akademisyenlik, öğretim üyeliği, öğretmenlik, idari planlama, organizasyon bunların makineleşmesi mümkün olmadığına göre bunlar ayakta kalacak. Niteliksiz iş gücünün ikamesidir teknoloji. Eğer sahip olduğunuz niteliğiniz yoksa teknoloji sizin yerinizi alacaktır. Eğer niteliğiniz varsa siz olmaksızın üretimde o teknolojiyi kullanmak mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak'ın sunumun yaptığı Geleceğin Meslekleri Araştırması'nda, Ayakta kalacak meslekler arasında şirket yöneticiliği, satış temsilciliği, insan kaynakları uzmanlığı, elektroteknoloji mühendisliği, enerji ve petrol mühendisliği, petrol ve doğal gaz arıtma tesisi operatörlüğü, finans ve yatırım danışmanlığı gibi meslekler gösterildi.

Geleceğin meslekleri

Yeni oluşacak meslekler arasında, büyük veri uzmanlığı, robotik uzmanlığı ve mühendisliği, yeni teknoloji uzmanlığı, dijital dönüşüm uzmanlığı, yapay zeka ve makine ile öğrenme uzmanlığı, süreç otomasyon uzmanlığı yer aldı.

İhtiyaç duyulmayacak meslekler arasında ise, muhasebe, kütüphane ve bordro memurları, tamirciler, banka memurları ve ilgili çalışanlar, avukatlar, istatistik, finans ve sigortacılar, montaj ve fabrika işçilerine yer verildi.

Yapılan konferansta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı sorumluk bölgesinde olan Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerinde 2020 ve 2021 yılları içinde 25 okulda yapılması planlanan projeler olduğu duyuruldu.

Bu kapsamda yapılan duyuruda Amasya'da Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 446 bin, Suluova Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 250 bin, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 199 bin, Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 233 bin, Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesine 214 bin, Şehit Erkan Çoban Çok Programlı Anadolu Lisesine 141 bin, Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 338 bin, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'na 138 bin lira hibe verilecek.

Tokat'ta Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 225 bin, Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 337 bin, Almuş Çok Programlı Anadolu Lisesine 268 bin, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 280 bin, Reşadiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 105 bin, Tokat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'na 303 bin lira hibe verilecek.

Çorum'da TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 320 bin, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne 193 bin lira hibe verilecek. Samsun'da Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 140 bin, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 235 bin, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 100 bin, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 331 bin, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 250 bin, Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 148 bin, Ayvacık Halk Eğitim Merkezine 134 bin, Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 350 bin, Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 308 bin lira hibe verilecek.

Konferansta ajansın sorumluluk bölgesindeki 4 ilden katılımcılar yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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