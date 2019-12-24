İşte geleceğin meslekleri		 
Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak		 
İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 
Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi		 
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, eski üsteğmen Hasan Alp Koruyucu esasa ilişkin savunma yaptı
 24 Aralık 2019 20:18
Yazdır
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan sanık eski üsteğmen Hasan Alp Koruyucu, darbe girişiminden önce İstanbul SAT Komutanlığında çalıştığını, olay tarihinde Harp Okulunda görevli olduğunu anlattı.

Koruyucu, olay günü Kuzey SAT Grup Komutanı eski yüzbaşı Özay Cödel'in emriyle birliğine gittiğini, akabinde orada oluşturulan bir timle havaalanına, ardından da Akıncı Üssü'ne geçtiklerini belirtti.

Akıncı Üssü'ne indiklerinde uçaktaki malzemeleri taşıdığı esnada Cödel'in emriyle Akıncı Yenikent Nizamiyesi'nde görevlendirildiğini öne süren Koruyucu, nizamiyeye gittiğinde başka birliklerden askerlerin de bulunduğunu orada bulunan askerlerin darbe girişimini destekleyeci faaliyette bulunmadığını iddia etti.

Nizamiyede bulunduğu süre zarfında kimseye karşı silah kullanmadığını iddia eden Koruyucu, bir süre sonra gelen emir üzerine kule bölgesinin güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini söyledi.

Sanık Koruyucu, uçuş kulesine gittiğinde balkonda beklediğini, kimseyi derdest etmediğini öne sürerek, durumu öğrenmek için Özay Cödel'i aradığını onun da oyuna geldiklerini üsten ayrılabileceğini söylediğini aktardı.

Sabah saatlerinde tel örgülerden atlayıp üssü terk ettiğini belirten Koruyucu, "Ben FETÖ üyesi ve ya yöneticisi değilim, SAT birliğinden Akıncı'ya gönderilen personelin örgütsel bağlarından dolayı seçilmediğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gece boyunca telefonun yanında bulunmadığını ve ülkede yaşanan gelişmelerden haberdar olmadığını iddia eden Koruyucu, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den yargılanan 4 eski askerin tutukluluğuna devam
24 Aralık 2019 18:05		 Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
24 Aralık 2019 17:44
FETÖ'cüler, belge ve evrakları 'casus kalem' ile çalmış
24 Aralık 2019 16:55		 FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar 27 Aralık'ta
24 Aralık 2019 16:37
'FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası' istinaftan döndü
24 Aralık 2019 14:58		 Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Kaplan' gücü
24 Aralık 2019 14:05
Eski AYİM üyesi Akgül'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istendi
24 Aralık 2019 13:58		 FETÖ'den yargılanan eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
24 Aralık 2019 13:14
Ankara'da firari terör örgütü DHKP-C şüphelisi yakalandı
24 Aralık 2019 12:34		 Kayseri'de eski doktora FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
24 Aralık 2019 12:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı20:38 - CHP Siirt İl Başkanı, saldırıya uğradı20:33 - Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı20:28 - 'Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi'20:23 - Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti20:18 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi20:13 - Öğretmenlerin projesi, devamsızlık problemini çözdü20:08 - İşte geleceğin meslekleri20:03 - Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor19:58 - Meteorolojiden Samsun için fırtına uyarısı
19:54 - Adana'da sele kapılan otomobildeki 5 kişi kurtarıldı19:49 - İmamoğlu ve babası hakkındaki davaya devam edildi19:45 - MHP Nazilli İlçe Başkanıve yönetimi istifa etti19:41 - Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak19:35 - Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor19:31 - MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı19:27 - İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek19:23 - Öğrencinin bıçaklandığı okul çevresinde 'güvenlik' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
MTV zammına Erdoğan indirimi
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün aydınlatıcı misyonu 2
yılın son günü 2
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
asansör müziği 2
mış gibi yapmak 1
3'ü bir arada 1
kuru patlıcan dolması 1
kanal istanbul'a karşı çıkanlar şuursuz ve gayri millidir 2
yalnızlık 6
eşya ile kurulan duygusal bağ 3
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam