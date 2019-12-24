Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı
08/12/2019 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklandı.
|24 Aralık 2019 20:33
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Milli Eğitim Bakanlığı, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıkladı.
MEB'den yapılan resmi açıklama şöyle;
08/12/2019 tarihinde yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları açıklanmıştır.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını kişisel MEBBİS sayfasından Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülünden öğrenebilir.
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