İşte geleceğin meslekleri		 
Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak		 
İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması		 
Adana'da 4 ilçede eğitime yarın da ara verildi		 
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP Siirt İl Başkanı, saldırıya uğradı

SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken, polis saldırıya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
 24 Aralık 2019 20:38
Yazdır
CHP Siirt İl Başkanı, saldırıya uğradı

SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken, polis saldırıya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında, bir grupla tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle grup, Bilek'e saldırdı.

Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Belik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis saldırıya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adalar'da Ruam sessizliği... Esnafın satışları düştü
23 Aralık 2019 22:27		 Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı
23 Aralık 2019 15:19
Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22 Aralık 2019 14:41		 Kilis'te her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşe yasak
21 Aralık 2019 15:08
'Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıtmamıza ihtiyaç var'
21 Aralık 2019 12:06		 Bakan Dönmez açıkladı: Tüm zamanların rekoru geldi
19 Aralık 2019 21:27
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon davasında eski yüzbaşıya hapis
19 Aralık 2019 12:08		 AK Parti'li İlçe Başkanı görevinden istifa etti
17 Aralık 2019 22:08
Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17 Aralık 2019 21:33		 Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi
17 Aralık 2019 19:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Trafikte tartıştığı öğretmeni bıçaklayan sürücü tutuklandı20:38 - CHP Siirt İl Başkanı, saldırıya uğradı20:33 - Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı20:28 - 'Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi'20:23 - Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti20:18 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi20:13 - Öğretmenlerin projesi, devamsızlık problemini çözdü20:08 - İşte geleceğin meslekleri20:03 - Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor19:58 - Meteorolojiden Samsun için fırtına uyarısı
19:54 - Adana'da sele kapılan otomobildeki 5 kişi kurtarıldı19:49 - İmamoğlu ve babası hakkındaki davaya devam edildi19:45 - MHP Nazilli İlçe Başkanıve yönetimi istifa etti19:41 - Çekilen araçlar 24 saat kamera altında olacak19:35 - Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor19:31 - MHP İlçe Başkanı, hayati tehlikeyi atlattı19:27 - İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek19:23 - Öğrencinin bıçaklandığı okul çevresinde 'güvenlik' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
MTV zammına Erdoğan indirimi
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
Hali hazırda güvenlik soruşturması yapılabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
gemileri karadan yürütmek 2
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 1
ayrılmaz üçlü 3
denizli 11.komando tugayı 3
divan edebiyatı 1
120 bin suriyelinin türkiye sınırına dayanması 1
değer mi hiç sorusu 1
çekip gitme isteği 2
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam