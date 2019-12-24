CHP Siirt İl Başkanı, saldırıya uğradı
SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken, polis saldırıya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
|24 Aralık 2019 20:38
|Yazdır
SİİRT'te, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken, polis saldırıya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında, bir grupla tartışmaya başladı. Henüz nedeni bilinmeyen tartışmanın büyümesiyle grup, Bilek'e saldırdı.
Saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Belik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis saldırıya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adalar'da Ruam sessizliği... Esnafın satışları düştü
23 Aralık 2019 22:27
|Türkiye'nin yerli otomobilinden ilk ayrıntı
23 Aralık 2019 15:19
|Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22 Aralık 2019 14:41
|Kilis'te her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşe yasak
21 Aralık 2019 15:08
|'Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıtmamıza ihtiyaç var'
21 Aralık 2019 12:06
|Bakan Dönmez açıkladı: Tüm zamanların rekoru geldi
19 Aralık 2019 21:27
|FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon davasında eski yüzbaşıya hapis
19 Aralık 2019 12:08
|AK Parti'li İlçe Başkanı görevinden istifa etti
17 Aralık 2019 22:08
|Pansiyonda kalan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17 Aralık 2019 21:33
|Matematikte yeni buluş: Adem Teorisi
17 Aralık 2019 19:39