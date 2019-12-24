Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu		 
'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma		 
4 ilde eğitime ara verildi		 
İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza		 
İşte geleceğin meslekleri		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir kişinin cep telefonuna izinsiz reklam içerikli mesaj gönderen doktorun, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna ulaştı.
 24 Aralık 2019 20:53
Yazdır
İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, izinsiz olarak bir kişiye reklam içerikli mesaj gönderen doktor, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuran kişi, doktor tarafından izinsiz olarak cep telefonuna reklam içerikli mesaj gönderildiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine şikayeti incelemeye alan Kurul, doktordan bilgi ve belge talep etti. Ancak doktor, Kurulun taleplerine yanıt vermedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yaptığı incelemenin ardından veri sorumlusu doktor tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. maddesi uyarınca, "kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı" sonucuna ulaştı.

Kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin, kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğinin hüküm altına alındığını hatırlatan Kurul, aynı maddede kişisel verilerin, rıza aranmaksızın hangi şartlarda işlenebileceğine yönelik düzenlemelerin bulunduğuna işaret etti.

Veri sorumlusu doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya Kanunun 5. maddesindeki diğer şartlar olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmesiyle kişisel verilerin işlendiğini belirleyen Kurul, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle doktoru 50 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı
24 Aralık 2019 20:33		 Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti
24 Aralık 2019 20:23
'Araç çekilirken, trafik polisi başında olmak zorunda'
24 Aralık 2019 19:41		 İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu
24 Aralık 2019 19:19
Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza
24 Aralık 2019 17:30		 Hatalı parklara karşı kameralı takip
24 Aralık 2019 16:31
2020 yılı hac sağlık personeli görevlendirmeleri başlıyor
24 Aralık 2019 16:13		 İçişleri açıkladı... Bu kelimeler izin ile kullanılabilecek
24 Aralık 2019 16:10
Adalar'da itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
24 Aralık 2019 15:55		 Uyarılar fayda etmiyor...Bir günde 171 bin TL ceza kesildi
24 Aralık 2019 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
MTV zammına Erdoğan indirimi
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 2
yanlış anlaşılan şarkı sözleri 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
asansör müziği 2
supporters 2
yorganı kafasına çekip uyuyanlar 5
ayrılmaz üçlü 3
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 5
çekip gitme isteği 2
Kali yuga 2
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam