İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza
|24 Aralık 2019 20:53
|Yazdır
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, izinsiz olarak bir kişiye reklam içerikli mesaj gönderen doktor, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuran kişi, doktor tarafından izinsiz olarak cep telefonuna reklam içerikli mesaj gönderildiğini ileri sürdü.
Bunun üzerine şikayeti incelemeye alan Kurul, doktordan bilgi ve belge talep etti. Ancak doktor, Kurulun taleplerine yanıt vermedi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yaptığı incelemenin ardından veri sorumlusu doktor tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. maddesi uyarınca, "kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı" sonucuna ulaştı.
Kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin, kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceğinin hüküm altına alındığını hatırlatan Kurul, aynı maddede kişisel verilerin, rıza aranmaksızın hangi şartlarda işlenebileceğine yönelik düzenlemelerin bulunduğuna işaret etti.
Veri sorumlusu doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya Kanunun 5. maddesindeki diğer şartlar olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmesiyle kişisel verilerin işlendiğini belirleyen Kurul, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle doktoru 50 bin lira idari para cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları açıklandı
24 Aralık 2019 20:33
|Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti
24 Aralık 2019 20:23
|'Araç çekilirken, trafik polisi başında olmak zorunda'
24 Aralık 2019 19:41
|İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu
24 Aralık 2019 19:19
|Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza
24 Aralık 2019 17:30
|Hatalı parklara karşı kameralı takip
24 Aralık 2019 16:31
|2020 yılı hac sağlık personeli görevlendirmeleri başlıyor
24 Aralık 2019 16:13
|İçişleri açıkladı... Bu kelimeler izin ile kullanılabilecek
24 Aralık 2019 16:10
|Adalar'da itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
24 Aralık 2019 15:55
|Uyarılar fayda etmiyor...Bir günde 171 bin TL ceza kesildi
24 Aralık 2019 15:38