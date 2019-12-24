Eğitim Politikaları Kurulundan 9 öneri
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, mesleki gelişim modeli kapsamında 9 maddelik bir öneri açıklandı
|24 Aralık 2019 21:04
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