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Eğitim Politikaları Kurulundan 9 öneri

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, mesleki gelişim modeli kapsamında 9 maddelik bir öneri açıklandı
 24 Aralık 2019 21:04
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Eğitim Politikaları Kurulundan 9 öneri

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, mesleki gelişim modeli kapsamında 9 maddelik bir öneri açıklandı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'ndan yapılan açıklama;

Memurlar.Net
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