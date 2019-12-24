Eğitim Politikaları Kurulundan 9 öneri

HALİ HAZIRDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILABİLİR Mİ? Anayasa Mahkemesi, güvenlik soruşturması yapılmasını öngören kanun hükmünü iptal ettiğine, TBMM'de görüşülmekte olan yeni kanun teklifi de geri çekildiğine göre, gizlilik dereceli kısımlar ile kolluk kuvvetleri hariç diğer kamuya personel alımlarında güvenlik soruşturması yapılmaması gerekmektedir.