Edirne'de 'Noel tatili' yoğunluğu
|24 Aralık 2019 21:09
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Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının "Noel tatili" için kente gelmeleri dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent esnafının Noel tatili için gelen misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Otellerde doluluk oranı arttı. Eğlence yerleri ve restoranlarda Noel ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Gümrük kapılarında girişlerde ciddi anlamda yoğunluk var. Şu an otellerde boş yer yok." dedi.
Noel tatili dolayısıyla 12-13 bin civarında yabancı turist beklediklerini dile getiren Zıpkınkurt, şunları ifade etti:
"Güzel bir yoğunluk başladı. Özellikle Noel alışverişlerini Edirne'den yapıyorlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi alıyorlar. Tabii Noel dolayısıyla daha çok hediyelik eşya aldıklarını söyleyebilirim. Normal zamanda da komşu ülke vatandaşları kente geliyor ancak yeni yıl dolayısıyla daha büyük bir hareketlilik var."
Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, "Hristiyanlar için Noel önemli. Noel alışverişlerinin büyük bölümünü Edirne'den yapmaya çalışıyorlar. Hem Yunanistan hem de Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turist sayısı oldukça yüksek." diye konuştu.
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