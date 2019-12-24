Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu		 
'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma		 
4 ilde eğitime ara verildi		 
İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza		 
İşte geleceğin meslekleri		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
Arabası olanlar dikkat! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Edirne'de 'Noel tatili' yoğunluğu

Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının "Noel tatili" için Edirne'ye gelmeleri kente yoğunluk oluşturdu.
 24 Aralık 2019 21:09
Yazdır
Edirne'de 'Noel tatili' yoğunluğu

Edirne'de, Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının "Noel tatili" için kente gelmeleri dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent esnafının Noel tatili için gelen misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, "Otellerde doluluk oranı arttı. Eğlence yerleri ve restoranlarda Noel ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Gümrük kapılarında girişlerde ciddi anlamda yoğunluk var. Şu an otellerde boş yer yok." dedi.

Noel tatili dolayısıyla 12-13 bin civarında yabancı turist beklediklerini dile getiren Zıpkınkurt, şunları ifade etti:

"Güzel bir yoğunluk başladı. Özellikle Noel alışverişlerini Edirne'den yapıyorlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi alıyorlar. Tabii Noel dolayısıyla daha çok hediyelik eşya aldıklarını söyleyebilirim. Normal zamanda da komşu ülke vatandaşları kente geliyor ancak yeni yıl dolayısıyla daha büyük bir hareketlilik var."

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, "Hristiyanlar için Noel önemli. Noel alışverişlerinin büyük bölümünü Edirne'den yapmaya çalışıyorlar. Hem Yunanistan hem de Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen turist sayısı oldukça yüksek." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dev banka, 27 şubesini birden kapatıyor
24 Aralık 2019 21:53		 En yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe
24 Aralık 2019 21:18
TUSAŞ Pakistan'ın ilk teknoparkında yerini aldı
24 Aralık 2019 21:14		 'Kış çileği' üreticileri hasat için gün sayıyor
24 Aralık 2019 20:58
İşte geleceğin meslekleri
24 Aralık 2019 20:08		 Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor
24 Aralık 2019 20:03
Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
24 Aralık 2019 19:35		 İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek
24 Aralık 2019 19:27
Torunu için yaptı, şimdi siparişlere yetişemiyor
24 Aralık 2019 19:11		 Eğitim durumuna göre çalışanların kazançları
24 Aralık 2019 15:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
2 torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Park yasağına uymayan araçlar artık çekilmeyecek
AYM'den 'KHK'lılara uygulanan ek tedbirler'e iptal
Kanal İstanbul'dan büyük gemiler geçemeyecek
Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
MTV zammına Erdoğan indirimi
25 yıl saklandı, koyun otlatırken yakalandı
Belediye, çalışanlarına 6 aydır maaş ödemiyor
Mahalli idarelere personel alımında yine sözlü sınav şartı getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.12.2019 fenerbahçe vs valencia maçı 3
Asker uğurlama 4
şükretmek 1
supporters 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 9
tesel-ya 5
görülen lüzum üzerine 5
denizli 11.komando tugayı 3
Eğer islam buysa ben müslüman değilim 7
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 3
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam