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Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, tanık beyanı alındı
 24 Aralık 2019 21:28
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Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tanık beyanları alındı.

Olay tarihinde Muhafız Alayı Komutanlığında vatani görevini yapan M.Ç, darbe girişimi sırasında Çankaya lojman bölgesinde nöbette olduğunu söyledi.

İlerleyen saatlerde komutanın talimatıyla yaklaşık 40 kişilik bir grupla 1 No'lu nizamiyeye geçtiklerini belirten M.Ç, sabah saatlerine kadar burada nöbet tuttuklarını ifade etti.

Bu sürede aralarında sanıkların da yer aldığı Muhafız Alayı Komutanlığı personelinin bulunduğu bölgeye geldiğini belirten M.Ç, "Gelenlerle konuşmadık ancak konuşulanları duyuyorduk. Duyabildiklerimizden darbe girişimi olduğunu anladık." dedi.

Tanık H.D. de 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik'te vatani görevini yaptığını, burada sanık eski Başyaver Ali Yazıcı'nın habercisi olduğunu anlattı.

Darbe girişiminden bir hafta önce karargahta tatbikat yapılacağı söylentilerinin olduğunu aktaran H.D, "15 Temmuz sabahı Ali Yazıcı erken saatlerde karargaha geldi. Yaklaşık bir saat sonra alaydan yürüyerek uzaklaştı. İki saat sonra geri gelen Yazıcı bir süre bekledikten sonra buradan ayrıldı. Yanılmıyorsam Antalya'ya gidecekti. Akşam saatlerinde yani darbe girişimi olduğu esnada erler sığınağa götürüldü ve sabah saatlerine kadar burada tutuldu." diye konuştu.

Tanık Yarbay İsmail Terzi ise olay tarihinde binbaşı rütbesiyle jandarma yaver olarak Muhafız Alayı Komutanlığında görev yaptığını belirtti.

Darbe girişimi sırasında İzmir'deki ailesinin yanında olduğunu belirten Terzi, askeri hareketlilik üzerine Ankara'daki komutanlarını arayarak darbe karşıtı tavrını gösterdiğini kaydetti.

Duruşmaya 26 Aralık'ta devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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