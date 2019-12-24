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'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma

Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesinde poliklinik kapısına "malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur" şeklinde yazı asan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.
 24 Aralık 2019 21:38
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'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma

Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesinde poliklinik kapısına "malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur" şeklinde yazı asan doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerel basın ve sosyal medyada "Çerkezköy Devlet Hastanesi sizlere ömür, böyle isyan görülmedi" başlıklı haberlerdeki iddialara yönelik başlatılan inceleme sonucu, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı K.K'nin görev yaptığı polikliniğin kapısında, "malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur" yazısının asılı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Doktor hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doktor K.K, yazının kendisi tarafından asıldığını ve ameliyat malzemelerinin olmadığını ifade etmesi üzerine, bu kadar süre nasıl ameliyat yapabildiği sorulmuş ve cevap vermemesi üzerine hastane başhekimi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan çalışanların bu şekilde davranmasının doğru olmadığını, böyle bir yazı asarak hem kurumu, hem devleti zor durumda bıraktığını ve konu ile ilgili idari soruşturma yapacağını ifade etmiştir.

Konu hakkında yapılan araştırmada, ilgili hekim veya ameliyathane sorumlusu tarafından idareye ulaştırılmış herhangi bir malzeme talebinin olmadığı, poliklinikte ve ameliyathanede KBB hekimleri tarafından kullanılan cerrahi malzemelerde de herhangi bir arıza durumunun olmadığı tespit edilmiştir. 01.01.2019-23.12.2019 tarihleri arasında hastanemizde görevli 2 KBB uzmanının ameliyat sayıları incelendiğinde, doktor K.K'nin B grubu 64, C grubu 170, D grubu 147 ve E grubu 125 olmak üzere toplam 506 ameliyat yaptığı, Dr. M.K'nin ise C grubu 181, D grubu 131 ve E grubu 103 olmak üzere toplam 416 ameliyat yaptığı tespit edilmiştir. İlgili hekim hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır."
Anadolu Ajansı
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