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Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan ÖDP'nin eski Genel Başkanı Alper Taş, katıldığı televizyon programında CHP içinden kendisine 'Cuma namazına git' tavsiyesinin geldiğini belirterek "Cuma'ya gitseydim belki seçimi kazanırdım" dedi.
 24 Aralık 2019 21:48
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Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler

Son yerel seçimlerde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında ilginç açıklamalarda bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Alper Taş, seçimi neden kaybettiğine dair bir itirafta bulundu.

"CUMA'YA GİTSEYDİM SEÇİMİ KAZANIRDIM"

Alper Taş "Örneğin ben dindar insanlara saygılıyım belki ben de bir cuma namazına gitseydim kazanırdım. Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiri olsun diye söylemiyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Çünkü bana bunu çok dediler. CHP içinden insanlar 'bir git cumaya, görün' dediler. Ben bayram namazı kılarım. Cuma kılmıyorum.

"YAPMADIĞIMIZ BİR ŞEYİ OY ALMAK İÇİN YAPMAK BİZE UYMAZ"

Yapmadığımız bir şeyi halktan oy almak için yapmak bize uymaz. Siyasette kazanacaksan fikirlerimizle ve düşüncelerimizle kazanacağız" ifadelerini kullandı

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Taş, üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı.

ÖDP GENEL BAŞKANLIĞI YAPTI

Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. Parti'de Beykoz İlçe Yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü Yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 21 Haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlık makamına getirildi. Füsun Taş ile evli olan Alper Taş İstanbul'da yaşamaktadır.

Taş ayrıca, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart seçimlerinde aday olmuştu.
Memurlar.Net
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