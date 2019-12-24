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Devlet desteğiyle damızlık koç yetiştiriyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Bingöl'de, küçükbaş hayvan sürülerinin ıslahı için kurulan Damızlık Koç ve Teke Üretim Merkezinde yetiştirilen koçlar, üreticiye yüzde 50 hibe ile veriliyor.
 24 Aralık 2019 22:08
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Devlet desteğiyle damızlık koç yetiştiriyorlar

Bingöl'de kurulan Damızlık Koç ve Teke Üretim Merkezinde, küçükbaş hayvan sürülerinin ıslahı için yetiştirilen koçlar, üreticilere yüzde 50 devlet desteği ile dağıtılıyor.

Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje kapsamında, yüzde 50 hibe ile 500 başlık Damızlık Koç ve Teke Üretim Merkezi kurdu.

Merkeze bağlı Dik köyünde, yerli koyun ve keçilerin et ve süt verimlerinin artırılması, küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması, yetiştiricilere hayvan ıslahı uygulamalarının öğretilmesi ve yetiştiricilerin ekonomik seviyelerinin yükseltilerek ülke ekonomisine artı değer sağlanması amacıyla kurulan istasyonda, 6 aylıkken alınan koçlar damızlık olarak yetiştiriliyor.

Yine Bakanlığın "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında yürütülen 6 proje kapsamında, sürülerden seçilen damızlıklar, üretim istasyonunda 6 ay bakımları yapıldıktan sonra üreticilere yüzde 50 hibe destekle veriliyor.

"Bugüne kadar 1025 koç dağıttık"

Bingöl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli Tarım Projesi" kapsamında geçen yıl kurdukları 500 hayvan kapasiteli Damızlık Koç ve Teke Üretim Merkezinde, üreticilerin damızlık koç ihtiyacını karşılamaya başladıklarını söyledi.

Kaysadu, küçükbaş hayvancılığın gelişmesine sağlayacağı katkı bakımından tesisin önemine işaret ederek, üreticilere sağlanan destekle küçükbaş hayvan sayısının ve hayvansal üretimin artacağını, sektörün önünün de açılacağını belirtti.

Yerli hayvan ırkının geliştirilmesi amacıyla başlatılan, "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nin bugüne kadar sahada yürütülen en büyük ölçekli küçükbaş uygulama projesi olduğuna dikkati çeken Kaysadu, "Bakanlığın yüzde 50 hibe desteğiyle çiftlik kurduk. Bu kapsamda ilimiz 5 yıl süreyle pilot seçildi. 5 sene boyunca burada yetiştirdiğimiz koç ve tekelerin, çiftçilerimize yüzde 50 hibe ile dağıtımını sürdüreceğiz. Bugüne kadar 1025 koç dağıttık. Şu anda yetiştirdiğimiz 500 damızlığı, 180 çiftçimize dağıtacağız. Böylece 1525 koç dağıtmış olacağız." dedi.

"Damızlıkları ıslah edilmiş sürülerden seçiyoruz"

Bingöl'de yürütülen 6 proje kapsamında, ıslah çalışmaları devam eden sürülerden damızlık hayvanları seçtiklerini dile getiren Kaysadu, projenin tamamlanmasıyla sürülerin et ve süt üretiminin artacağını aktardı.

Kaysadu, vatandaşın elindeki elit hayvanları yetiştirmek, seleksiyon metotları uygulanmak suretiyle en uygun ve yüksek verimli hayvanları elde etmek amacıyla çalışma yürüttüklerine değinerek, "Bunun için damızlıklarımızı ıslah edilmiş sürülerden 6 aylık kuzu iken seçip, satın alıyoruz. Burada 6 ay bakımlarını yaptıktan sonra üreticilerimize veriyoruz. Bir koçun damızlık olabilmesi için en az 12 aylık olması gerekiyor. Bunları üreticilerimize yüzde 50 hibe ile veriyoruz. Yüzde 50'sini üretici, yüzde 50'sini de Bakanlık ödüyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce damızlıkların Türkiye'nin çeşitli illerinden karşılandığını aktaran Kaysadu, "Bingöl'de bir ilki yaşıyoruz. Kendi ilimizde ilk defa yetiştirdiğimiz sürülerden bu hayvanları elde ettik ve aynı şekilde hem ilimizdeki hem de çevre illerdeki üreticiye bu hayvanları dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaysadu, bu merkezin Bingöl'e kazandırılmasında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer ilgililere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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