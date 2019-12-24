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Pegasus'tan Ordu Giresun seferi için açıklama

Pegasus Hava Yolları, Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yapan uçağı ile ilgili açıklama yaptı.
 24 Aralık 2019 22:41
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Pegasus'tan Ordu Giresun seferi için açıklama

Pegasus Hava Yolları, Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yapan uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen-Ordu Giresun seferini yapan PC2862 sefer sayılı TC-DCA kuyruk tescilli uçağımız, 23.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen uçuş sırasında orta seviye türbülans koşullarında son yaklaşmada Windshear (rüzgar kırılması) ikazı almış ve daha uygun yaklaşma şartları sağlamak amacıyla uçuş kuralları gereği yaklaşmaya devam etmeyerek pisti pas geçmiştir. Uçağımız, ikinci yaklaşmasında emniyetle inişini gerçekleştirmiştir."
DHA
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