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17 yıldır gözü gibi saklıyor! 250 bin TL istiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.
 24 Aralık 2019 22:49
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17 yıldır gözü gibi saklıyor! 250 bin TL istiyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.

Beyşehir ilçesinde oturan 2 çocuk babası emlakçı Mehmet Demirci, 1990'lı yıllarda bir kurumda mutemet olarak görev yaptı. Demirci, o dönemlerde diğer memur arkadaşlarının maaşlarını dağıttığı sırada yürürlükte olan 250 bin lira banknotun üzerindeki Atatürk resminin yüzüne damla gibi yansıyan basım hatasının fark etti. O banknotu para koleksiyona katan Demirci, yaklaşık 17 yıldır sakladığı 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.

Demirci, şunları söyledi:

"1990'lı yıllarda mutemetlik yaptım. O dönemde, memur arkadaşlara maaşlarını elden dağıtırdık. Biz paraları bankadan çekip gelir, imza karşılığı maaşları memur arkadaşlara dağıtırdık. 250 bin lira olan banknot dikkatimi çekti. Banknottaki Atatürk resminin üzerinde 3 damla yaş gözüküyordu. Ben bunu ayırdım. Atatürk sevgimden dolayı o dönemden itibaren saklıyorum. Ben araştırdım, 1992 yılında bu banknotlar basıldı ve 1999'da tedavülden kalktı. O yıldan itibaren de yaklaşık 17 yıldır saklıyorum."

Banknotun orijinal olduğunu belirten Demirci, ''Para orijinaldir ve baskı hatası nedeniyle göz yaşı damlası gibi bir iz var. 250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şu an 250 bin liraya satmaya hazırlanıyorum. Almak isteyen gelip banknota bakabilir '' dedi.
DHA
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