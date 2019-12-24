Adana Valisi başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu
|24 Aralık 2019 22:59
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanağa ilişkin, "Kriz merkezi oluşturduk ve sabah saatlerinden itibaren burada çalışıyoruz." dedi.
Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte dün geceden bu yana sağanağın sürdüğünü, okullarda da bugün ve yarın eğitime ara verildiğini anımsattı.
İlgili tüm ekiplerin su baskını ihbarlarını değerlendirdiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:
"Kriz merkezi oluşturduk ve sabah saatlerinden itibaren burada çalışıyoruz. İlgili tüm kamu kurumları çalışıyor. Meteoroloji de yağışın yarın da süreceğini öngörüyor. Biz kriz merkezindeyiz, ilgili tüm kamu kurumları vatandaşın mağdur olmaması için çalışıyor. Sağanak çok şiddetli ancak kent genelinde olumsuz bir durum, hakim olamadığımız bir problem yok."
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