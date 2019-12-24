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Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 24 Aralık 2019 23:13
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Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin 8,47 kilometre açıklarında, 3,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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