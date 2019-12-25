Ak Parti, İBB'nin KPSS'siz personel alımını eleştiremiyor, çünkü;

Ekrem İmamoğlu, KPSS'siz ve sözlü sınavla personel alımı yapıyor.

Ancak İmamoğlu, hala şu açıklamayı yapabilmektedir:

"Sözleşmeli memur alımı için müracaat eden binlerce genç kardeşim bilsin ki; bu süreçte %100 liyakat esas alınacak, asla torpil ve kayırmacılık olmayacak. Süreci bizzat takip ediyorum. Kazanamayan adaylar da üzülmesin, yeni istihdam alanlarını kısa sürede oluşturacağız."

İmamoğlu kendisini Hz. Ömer zannediyor olsa gerek....

Daha önce Ak Parti hükümetinin bakanları da, sözlü sınav yaparken, kendilerini Hz. Ömer gibi görüyor "Sözlü sınavda haksızlık olmayacak" diyorlardı.

Ancak, kimse kendini Hz. Ömer zannetmemeli.

Torpil olmasın, kayırmacılık olmasın deniyorsa, binlerce gencin girdiği KPSS sınavı görmezden gelinmemelidir. Sözlü sınav gibi adaylarının haklarının yeneceği bir yöntem benimsenmemelidir.

Memurlar.net olarak 20 yıldır kamuya personel alımını takip etmekteyiz. Gelinen noktada, ne zaman sözlü sınav yapılsa, şaibeler çoğalmıştır, bu çok açıktır.

Zaten şaibeler arttığı için MEB, sözleşmeli öğretmen alımında ve Tarım Orman Bakanlığı da sözleşmeli personel alımında sözlü sınavı usulen yapmış ancak adaylara aynı puanı vermiştir.

İBB'nin personel alımında, Ak Parti'nin tepkisiz kalması da oldukça manidardır. Eleştiri dahi getiremiyorlar.

Zira, İmamoğlu'nun kullandığı yöntemin aynısını Ak Parti, diğer belediyelerinde ve İmamoğlu'ndan daha önce uyguluyordu ve hala da uygulamaya devam ediyor.

Üstelik bazı Ak Parti'li belediyeler, mevzuata açıkça aykırı olmasına rağmen ilanı internetten yayınlamıyor, belediye binası kapısına asıyor, ki kimse başvurmasın.

2020 yılında, adaletin hakim olacağı bir sistem kurulmalıdır.

Hz. Ömer olmaya özenenlerin, yapacağı tek güzellik, kendisinden sonra dahi devam edecek, hak ve adalete dayalı bir sisteme öncülük etmeleridir.