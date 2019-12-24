Yozgat'ın yöresel lezzeti de askıya çıktı
|24 Aralık 2019 23:28
|Yazdır
Yozgat'ın yöresel lezzetlerinden parmak çörek askıya çıktı. Bir fırıncı sosyal sorumluluk faaliyeti olan 'askıda ekmek' projesine yeni bir boyut getirerek askıda 'parmak çörek' uygulamasını hayata geçirdi.
Yozgat'ta uzun yıllar fırıncılıkla uğraşan Bekir Kırdemir, bir Osmanlı geleneği olan ve veren el ile alan elin birbirini görmediği 'askıda ekmek' uygulamasına yeni bir boyut kazandırarak askıda parmak çörek uygulamasını hayata geçirdi. "Paylaştığın senindir. İhtiyaç sahipleri için 1 parmak çörekte sen koy" sosyal projesi ile ihtiyaç sahiplerine taze ve sıcak ekmek imkanı sunan Kırdemir, bu sayede iyilik yapmanın güzelliğini insanlara anlatıyor ve ilde yardımlaşma kültürünün pekişmesini sağlıyor.
Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Bekir Kırdemir, "Askıda parmak çörek projemiz sosyal sorumluluk içerisinde insanlara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine bir nebze yardımcı olabilmek için başladı. Tamamen yapmaktaki amacımız bu. Onların ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilmek. Biz bunu başlattık beklenen ilgiyi de görüyoruz. İnsanlarımız da çok duyarlı, bunun devamını inşallah getiririz de insanlarımıza yardımcı oluruz. Yozgat insanımız bu işe duyarlı olursa ihtiyaç sahibi insanlarımıza daha çok yardımcı oluruz. Buraya gelen vatandaşımız ekmeğini alıyor ve üzerine 2-3 tane fazla ekmek ücreti ödüyor. Biz de ihtiyaç sahiplerine ekmekleri dağıtıyoruz. Günlük 30-40 vatandaş, parmak çörek parası bırakıyor. İnşallah bu sayı daha da artar biz de daha çok kişiye ulaşırız" dedi.
Saffettin Akdağ ise "Projeye vesile olanlardan Allah razı olsun bundan sonra her ekmek aldığımda 2 ekmek parası bırakacağım buraya. Bu kampanyaya dahil olacağım, uygulamayı da çok güzel buldum" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
24 Aralık 2019 23:13
|Mahsur kalan ambulansın imdadına iş makinesi yetişti
24 Aralık 2019 22:36
|Sivas - Tokat kara yolunda aksamalar yaşanıyor
24 Aralık 2019 22:30
|Erciyes'te tipi etkili oldu
24 Aralık 2019 21:43
|4 ilde eğitime ara verildi
24 Aralık 2019 21:23
|Bursa Büyükşehir'den 'ihtiyaç sahiplerine' su jesti
24 Aralık 2019 20:23
|Öğrencinin bıçaklandığı okul çevresinde 'güvenlik' tepkisi
24 Aralık 2019 19:23
|Adana Valisi'nden 'sağanak yağış' açıklaması
24 Aralık 2019 16:39
|İzmir Büyükşehir Belediyesi: Su arızası giderildi
24 Aralık 2019 15:34
|Antalya'da 2020'de 105 kongre düzenlenecek
24 Aralık 2019 14:53