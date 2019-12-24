Bakanlığın sattığı Trüf mantarına alıcı çıkmadı
Ticaret Bakanlığının 1 milyon 10 bin lira bedelle satışa çıkardığı 80 kilo trüf mantarına alıcı çıkmadı.
|24 Aralık 2019 23:33
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Ticaret Bakanlığının 1 milyon 10 bin lira bedelle satışa çıkardığı 80 kilo trüf mantarına alıcı çıkmadı.
Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı, bugün yapılan ihale sonucunda alıcı bulamadı. Bunun üzerine 25 Aralık Çarşamba günü 10.05'te başlayacak ve 26 Aralık Perşembe günü 10.05'te sona erecek ikinci ihalede trüf mantarının fiyatı da yarı yarıya düşürüldü. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarlar, dünyada en pahalı mantar olarak biliniyor.
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