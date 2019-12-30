AÖF, sınav görevli ücretlerini bu defa arttıracak mı?

Cihan DOĞAN/Memurlar.net

Daha önce yaptığımız haberlerde Açıköğretim Fakültesi'nin sınav görevlilerine düşük ücret verdiğini belirterek eleştirmiştik. 2016-2019 yılları arasında sadece 10 TL gibi gerçeklerden uzak bir artış olduğunu, görevli ücretlerinin artışında herhangi bir standart olmadığını, ücretlerin 25-30 gün sonra ödendiğini dile getirmiştik. Haberimiz sonrasında Açıköğretim Fakültesi aşağıdaki açıklamayı yapmıştı:

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ'NDEN SINAV ÜCRETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Anadolu üniversitesi Açıköğretim sisteminde yapılan sınavlar, Ülkemizin diğer kurumlarının yaptığı sınavlar gibi tek oturumda yapılan sınavlar değildir. Diğer kurumların sınavlarında çoğunlukla bir set soru kullanılırken Anadolu Üniversitesinin her bir sınavında yüz binden fazla sorudan oluşan 500'den fazla sayıda türde kitapçık kullanılmaktadır. Bu kadar çok sayıda kitapçığın ülke çapında tüm öğrencilerin optimum şekilde sınav oturumlarına yerleştirilebilmesi için karmaşık bir algoritma kullanılmakta ve çok sayıda görevli ile bu organizasyon sürdürülebilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde sınavlar 2 gün süren 4 farklı oturumda gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme yapılırken bu 4 oturumda kullanılan görevli sayısı, lojistik organizasyon ve soru giderleri, artan maliyetler ve Ülkemizin tüm yükseköğretim almak isteyen bireylerine hizmet edebilmek için özellikle düşük tutulan öğrenim ücretleri de bir arada düşünülmelidir.

Kaldı ki, diğer sınav organizasyonları ile karşılaştırıldığında, oturum başına düşen sınav gözetmen ücreti (90 TL) düşük görülmekle birlikte, 2 oturum (90 TLx2=180 TL) bazı durumlarda da 4 oturum (90 TL X 4-360 TL) için verilen sınav ücretlerinin, bu sınav organizasyonlarında görev alanlar için görevli başına ücretin düşük olarak değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.

Oturum yapılan AÖF sınavlarında görev alan personel sayısı, ÖSYM ve MEB sinavlarında 1 oturumda görev alan personel sayısını 4'e katlamaktadır. Bu nedenle yapılacak kontrol işlemlerinin uzaması nedeniyle ödeme süresinin de uzamasına sebep olmaktadır."

Bu açıklamaya göre ücretin düşüklüğü kabul edilmekle birlikte sanki tüm görevlilere yüksek sayıda oturum verilmiş gibi hesaplama yapılarak durum makul gösterilmektedir.

Ayrıca ücretlerin geç yatırılması görevli sayısı ile kıyaslanmış; ancak ÖSYM'nin yaptığı KPSS vb. sınavlarda milyona yakın görevli olmasına rağmen standart olarak 3 gün sonra ücretler ödenmektedir.

Yine bir çarpıcı örnek verecek olursak: MEB sınavlarında 2016 öncesinde ücret 5 ek ders saatiydi. 2016-2017 toplu sözleşmesinde bu durum düzeltilerek gösterge rakamına endekslenmiş, memur maaş katsayısına göre artış standartı oluşturulmuştur. O zamanki sınav ücreti 45 TL'den 122 TL'ye çıkartılarak yüzde 271 artış sağlanmıştır.

2019 Yılı biterken sınav ücretlerini karşılaştıralım (TL)

GÖREVİ MEB ÖSYM AÖF SALON BAŞKANI 192 210 100 GÖZETMEN 186 175 90

Şimdi 2020 yılına girerken bakalım bu eleştirdiğimiz durumlar düzeltilecek midir? Yoksa AÖF bu eleştirilere kulak tıkayıp bildiği yolda ilerleyecek midir?

18-19 Ocak tarihinde yapılacak olan Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavında hep birlikte göreceğiz.