Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu		 
'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma		 
4 ilde eğitime ara verildi		 
İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza		 
İşte geleceğin meslekleri		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
 25 Aralık 2019 00:00
Yazdır
25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde yapılacak Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Enerji Tüketici Zirvesine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı ile Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezleri ve Eğitim Projesi Protokolü'nün imza törenine katılacak.

(Antalya/09.30)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, 2018 yılı tıbbi atık istatistiklerini, yenilik araştırması sonuçlarını ve bu yılın aralık ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(İdlip/Halep/Haseke/Rakka)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Conrad Otel'de düzenleyeceği basın toplantısında 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıklayacak.

(İstanbul/10.30)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor, Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.(Ankara/14.00/Adana/Elazığ/Kayseri/18.00/İstanbul/19.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Halkbank ile Arhavi Voleybol karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karadeniz'de, son 2 gündeki 58 yangını, PKK çıkarmış!
24 Aralık 2019 22:44		 Samsun Müftüsü: Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur
24 Aralık 2019 21:58
Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler
24 Aralık 2019 21:48		 'Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi'
24 Aralık 2019 20:28
MHP Nazilli İlçe Başkanıve yönetimi istifa etti
24 Aralık 2019 19:45		 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
24 Aralık 2019 19:07
İbrahim Kalın'dan 'Değerli konut vergisi' açıklaması
24 Aralık 2019 18:50		 Libya'ya asker göndermek için tezkere hazırlanıyor
24 Aralık 2019 17:00
İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a destek
24 Aralık 2019 16:47		 Belediye Başkanı sürgünü övdü!
24 Aralık 2019 16:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mtv,ehliyet,pasaport harçlarına yüzde 22 zam 3
eşya ile kurulan duygusal bağ 3
var saymak 2
kanal istanbul'u yapacağız yapacağız yapacağız 3
supporters 2
Kent şarkıları 3
21.12.2019 göztepe vs galatasaray macı 1
feriştah yenge 4
ada vapuru 2
ayrılmaz üçlü 3
SON İLANLAR
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam