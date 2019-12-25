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İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri

Lojmanların satış ihaleleri yapılmaya başlandı ve ihale bedelleri öncelik hakkına sahip kamu personeline tebliğ edilmeye başlandı
 25 Aralık 2019 10:13
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İşte satışa çıkarılan kamu lojmanlar ve ihale bedelleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca lojmanları satışa çıkarmaya başladı.

Yayımlanan ihale ilanlarında, ihaleye çıkarılan yerin adres bilgilerinin yanı sıra ihalelerin tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale günü, ihale saati, tahsisli daire gibi bilgilere yer verildi.

Ankara'daki ihale ilanları için 2020 yılının Ocak ayı tarihinin günleri belirlendi.

İhalelere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir kaç örnek:

Mersin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün lojman satış ihale ilanı için tıklayın.

Ankara Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün lojman satış ihala ilanı için tıklayın.

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün lojman satış ihala ilanı için tıklayın.

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün lojman satış ihala ilanı için tıklayın.

Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Samsun, Kocaeli İl Müdürlüklerinin sayfasında ise herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

İŞTE ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN RESMİ YAZISI
Memurlar.Net
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