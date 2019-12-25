İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|25 Aralık 2019 02:55
|Yazdır
25 Aralık 2019 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30989
YÖNETMELİK
Cumhurbaşkanlığı (İletişim Başkanlığından:
İLETİŞİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.
"4) İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden,"
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
25 Aralık 2019 03:08
|Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Aralık 2019 03:03
|Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği
25 Aralık 2019 02:58
|Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
25 Aralık 2019 01:43
|25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
25 Aralık 2019 00:00
|Karadeniz'de, son 2 gündeki 58 yangını, PKK çıkarmış!
24 Aralık 2019 22:44
|Samsun Müftüsü: Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur
24 Aralık 2019 21:58
|Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler
24 Aralık 2019 21:48
|'Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi'
24 Aralık 2019 20:28
|MHP Nazilli İlçe Başkanıve yönetimi istifa etti
24 Aralık 2019 19:45