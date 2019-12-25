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İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 25 Aralık 2019 02:55
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İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

25 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30989

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (İletişim Başkanlığından:

İLETİŞİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.

"4) İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden,"

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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