Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu		 
'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma		 
4 ilde eğitime ara verildi		 
İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza		 
İşte geleceğin meslekleri		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 25 Aralık 2019 03:03
Yazdır
Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik

25 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30989

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1851

Ekli "Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.

"e) Geçici bannma merkezi; Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar ile Bakanlık tarafından uygun görülen kişilerin toplu olarak bannma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri,"

"k) Kurul: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 521 inci maddesi gereğince kurulan Göç Kurulunu,"

"s) Bakanlık tarafından uygun görülen kişi: Bakanlık onayı ile bu Yönetmeliğin hükümleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen kişileri,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

"Genel Müdürlük bu yetkisini, kısmen veya tamamen valiliklere devredebilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "Kanunun 105 inci maddesi kapsamında" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kuruluna" ve "Bakanlar Kurulu" ibareleri sırasıyla "Cumhurbaşkanına" ve "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"d) Kanunda yer alan diğer yasal kalış türlerinden birisi ile kalış hakkı kazanması, e) Türk vatandaşlığını kazanması,"

"(3) Mazeretsiz olarak bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmeyenlerin geçici korumaları Valilik tarafından iptal edilir. Bu maddenin uygulanmasında 13 üncü madde hükümleri uygulanır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına yer alan "Bakanlar Kurulunun" ibaresi "Cumhurbaşkanının" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fikrasmda yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca" ibaresi "Ticaret Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Genel Müdürlükçe" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

"b) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan Bakanlıkça belirlen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Yaygın eğitim kapsamında kişisel gelişim, sosyal-kültürel, mesleki ve teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı olarak kurslar düzenlenebilir."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının" şeklinde ve "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi "Cumhurbaşkanınca" şeklinde ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" ibareleri "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fikrasmda yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde ve "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan "özel ihtiyaç sahiplerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyal hizmet ve" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan "verilmesi planlanan" ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyal hizmet ile" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" ibaresi "Ticaret Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "valilikler" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

"(4) Geçici korunanlar ile Bakanlık tarafından uygun görülen kişilerin geçici barınma merkezlerinde kalışlarına izin verilir.

(5) Geçici barınma merkezinde kalışları Bakanlık tarafından uygun görülen kişilere sağlanacak yardım ve desteğin kapsamı, kişilerin durumları değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkezleri ve geçici barınma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "Başbakanlıkça" ibaresi "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında "kişisel verileri," ibaresinden sonra gelen "Genel Müdürlük" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştriilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlükçe" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara ait istatistiki veriler, Kanun kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliği halinde Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük ve valilikler tarafından tutulur."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlük" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının" ibaresi "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
25 Aralık 2019 03:08		 Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği
25 Aralık 2019 02:58
İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
25 Aralık 2019 02:55		 Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
25 Aralık 2019 01:43
25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
25 Aralık 2019 00:00		 Karadeniz'de, son 2 gündeki 58 yangını, PKK çıkarmış!
24 Aralık 2019 22:44
Samsun Müftüsü: Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur
24 Aralık 2019 21:58		 Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler
24 Aralık 2019 21:48
'Mesleki eğitim çok acil memleket meselesi haline geldi'
24 Aralık 2019 20:28		 MHP Nazilli İlçe Başkanıve yönetimi istifa etti
24 Aralık 2019 19:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:08 - Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik03:03 - Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik02:58 - Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği02:55 - İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik01:43 - Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu00:05 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme00:00 - 25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:33 - Bakanlığın sattığı Trüf mantarına alıcı çıkmadı23:28 - Yozgat'ın yöresel lezzeti de askıya çıktı23:23 - Kombiyi kapatmak cep yakıyor
23:18 - Lisans eğitimini aldığı fakülteye dekan oldu23:13 - Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem23:08 - FETÖ'den gözaltına alınan 9 astsubay tutuklandı23:03 - Salatalığa yüzde yüz zam22:59 - Adana Valisi başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu22:54 - Gamze'nin ölümü davasında sanıklar hakim karşısında22:49 - 17 yıldır gözü gibi saklıyor! 250 bin TL istiyor22:44 - Karadeniz'de, son 2 gündeki 58 yangını, PKK çıkarmış!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği
Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik
Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
park yasağına uymayan araçların artık çekilmemesi 5
Kent şarkıları 3
her hastalığı üşütmeye bağlamak 1
istiklal marşının arapça okutulması 1
Eğer islam buysa ben müslüman değilim 7
saçını kestirmek 1
ayrılmaz üçlü 3
canan karatay 5
eşya ile kurulan duygusal bağ 3
kuru patlıcan dolması 5
SON İLANLAR
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
GASKİ Engelli İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Göç İdaresi, 200 İl Göç Uzman Yardımcısı alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Harmancık Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grub Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam