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Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
 25 Aralık 2019 05:43
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Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İhlas Haber Ajansı
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