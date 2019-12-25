Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı		 
Ağrı'da özel harekat polisi şehit oldu		 
'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma		 
4 ilde eğitime ara verildi		 
İzinsiz reklam mesajı gönderen doktora 50 bin lira ceza		 
Elendiği soru sosyal medyada gündem oldu Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (23-29) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte rakamlarla Kanal İstanbul, beş bin kişi 24 saat kazacak

'Çılgın Proje'nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Haftada altı gün, 24 saat esasına göre kazı yapılacak. Dört sene planlanan çalışmalar kapsamında günde 3 bin 227 metreküp toprak taşınacak
 25 Aralık 2019 06:41
Yazdır
İşte rakamlarla Kanal İstanbul, beş bin kişi 24 saat kazacak

- Yüzyılın projesi Kanal İstanbul'un ÇED raporunun kabul edilmesinin ardından detaylar bir bir belli oluyor. Projenin en zorlu etabı olan kazı aşamasında en büyük iş makineleri kullanılacak. Günlük 72 bin metreküp kazı, 5 bin kişi tarafından 24 saat esasına göre yapılacak. Kazı çalışmaları haftanın altı günü sürecek. Kazı süresi toplamda dört sene, yılda 46 hafta olarak planlandı. Kazıda kullanılacak kamyonlar günde 3 bin 227 metreküp toprak taşıyacak. Bu taşımaların süresi de 24 saat esasına göre gerçekleşecek. Kazılarda maden tipi elektrikli halat sistemli delici, maden tipi damperli kamyon gibi devasa makineler kullanılacak.

ARAÇLAR DEMONTE VAZİYETTE GETİRİLECEK

Kazı ve nakliye araçları demonte vaziyette konteynerler ile şantiyeye ulaştırılacak ve montajlar burada yapılacak. Araçların yakıtları belirli şantiye alanlarında kurulacak yakıt ikmal tesislerinde gerçekleştirilecek. Devasa kazıcı ve kamyonların yakıt ikmalleri ise tankerler yoluyla şantiye alanı içerisinde yapılacak. Makinelerin rutin bakımları da şantiye tesislerinde gerçekleştirilecek. Nakliye araçlarının yaklaşık her 100 bin km'de (yaklaşık 5 bin saat) lastiklerinin değişimi ve yine yaklaşık her 160 bin kilometrede damperlerinin değişimi gerekecek.

GÜNDE 850 BİN METREKÜP KAZI

İki aşamada yapılan kazı çalışmalarında, dört senelik inşaat sürecine bağlı olarak aylık kazı miktarı ortalama 23 milyon metreküp olacak. Proje kapsamında ortalamanın üzerinde bir kazı faaliyetinin gerçekleştiği herhangi bir ayda çıkarılabilecek maksimum malzemenin 24,5 milyon metreküp seviyesinde olacağı öngörülüyor. Yılda yaklaşık 275 milyon metreküp kazı yapılacak. Yıl içerisinde çalışılmayan süreler dikkate alındığında, günde ortalama 800 bin ila 850 bin metreküp kazı, nakliyesi ve denizde depolaması gerçekleştirilecek.

ATIKLAR ORMANA DÖKÜLMEYECEK

Hafriyat çalışmalarında kullanılacak makinelerin yakıt sarfiyatıyla ilgili de ÇED raporunda bilgiler verildi. İş makineleri inşaat aşamasında günlük 1 milyon 504 bin 176 litre yakıt tüketecek. Bu miktar yıllık 549 bin tonun üzerinde yakıta denk geliyor. İnşaat sırasında çıkacak kazı malzemesi, atık veya herhangi bir malzeme, orman alanlarına dökülmeyecek. Ormanlık alanda yapılacak yollar toprak kaydırmayacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle açılacak. Yol yapımından çıkan malzemeler ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınacak.

Osman Çobanoğlu
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kombiyi kapatmak cep yakıyor
24 Aralık 2019 23:23		 Dev banka, 27 şubesini birden kapatıyor
24 Aralık 2019 21:53
En yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe
24 Aralık 2019 21:18		 TUSAŞ Pakistan'ın ilk teknoparkında yerini aldı
24 Aralık 2019 21:14
Edirne'de 'Noel tatili' yoğunluğu
24 Aralık 2019 21:09		 'Kış çileği' üreticileri hasat için gün sayıyor
24 Aralık 2019 20:58
İşte geleceğin meslekleri
24 Aralık 2019 20:08		 Antalya, futbol kampı turizminde rekora hazırlanıyor
24 Aralık 2019 20:03
Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
24 Aralık 2019 19:35		 İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek
24 Aralık 2019 19:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:36 - Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi soncu 23 kişi yaralandı07:31 - Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek07:15 - Türk hacker Twitter'da 17 milyon kişinin telefon numarası bilgilerine ulaştı06:50 - Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu06:41 - İşte rakamlarla Kanal İstanbul, beş bin kişi 24 saat kazacak06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - 'Kendi uçağımız olması Milli Muharip Uçağı üstün kılar'05:43 - Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi05:20 - Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu03:08 - Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
03:03 - Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik02:58 - Arşiv Uzmanlığı Yönetmeliği02:55 - İletişim Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik01:43 - Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu00:05 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme00:00 - 25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları23:33 - Bakanlığın sattığı Trüf mantarına alıcı çıkmadı23:28 - Yozgat'ın yöresel lezzeti de askıya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarını korumak için, Libya Ulusal Hükümetine destek vermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında tuhaf bir görevde yükselme
Öğretmenlere ödül modeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
İşte rakamlarla Kanal İstanbul, beş bin kişi 24 saat kazacak
Kayseri'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek
Türk hacker Twitter'da 17 milyon kişinin telefon numarası bilgilerine ulaştı
Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir yürütmek 6
120 bin suriyelinin türkiye sınırına dayanması 2
şarkılara tutunmak 1
26.12.2019 anadolu efes vs maccabi maçı 1
sözlüğün aydınlatıcı misyonu 2
pilli bebek 2
insanı değerli hissettiren kral hareketler 8
istiklal marşının arapça okutulması 1
kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olması 5
Bandrol ücreti 2
SON İLANLAR
Tokat Yeşilyurt SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 5 İşçi Alacak
İzmir Kiraz Belediyesi 17 İşçi Alacak
Bartın Kurucaşile Belediyesi 5 İşçi Alacak
Eskişehir Estram 4 İşçi Alacak
İstanbul İgdaş 12 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnsaat Hizmetleri 6 İşçi Alacak
Kastamonu Hanonu Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çanakkale Yenice Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Çeşme İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam