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Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

Elazığ'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Çevredeki bazı araçlar hasar gördü.
 25 Aralık 2019 06:50
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Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumuz etkiledi. Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları çevreye savruldu. Bazı parçalar araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.

İlçede fırtınanın etkisi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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