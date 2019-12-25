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Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek

Prof. Dr. Ayhan Olcay'a 'Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru' ödülü kazandıran kablosuz stent çalışması ile tansiyon ilaçları yakın gelecekte tarihe karışacak.
 25 Aralık 2019 07:31
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Türk doktorun buluşu tansiyonu ilaçsız düşürecek

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, tansiyon dengesini sağlayan Curatio Dualis Hipertansiyon tedavisinde 'Nöromodülatör Stent Sistemi' ile 19 dalda 187 adayın yarıştığı Doktorclub Ödülleri'nde 'Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru' ödülüne layık görüldü. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Olcay projeyle ilgili "Sistem, aort atardamarı içine kasıktan girilerek yerleştirilen kablosuz bir stentle işliyor. Stent, gerekli durumlarda, üstündeki reseptörlerle beyne 'tansiyonu düşür' talimatı gönderiyor. Böylece de tansiyon dengeleniyor. Proje şu an bebek adımlarında diyebiliriz. Ancak Türk Patent Enstitüsü ve PCT başvuruları yapıldı. KOSGEB desteği de alındı. İlk etap canlı hayvan denemeleri başarılı sonuçlandı. Şimdi ikinci etap canlı hayvan denemeleri için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Olcay, sistemin kullanılma zamanıyla ilgili ise "Geliştirme çalışmaları yapılan stent sistemi ikinci etap hayvan denemeleri ve validasyon süreci sonrasında bir yıl içerinde çalışan prototip ortaya çıkarılacak. Tüm doğrulama çalışmaları ve onay süreçlerinin olumlu gitmesi halinde 5 yıl içerisinde insanda uygulanabilir hale gelecek. Sistemin rutin kullanılan tansiyon ilaçları yerine geçebilmesi ise daha uzun bir vade istiyor" dedi.

MELEK GEDİK
Karar
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