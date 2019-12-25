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İndirimli konutta son bir hafta

Konutta KDV ve tapu harcı indirimi bir hafta sonra bitiyor. Teşviklerin kalıcı olması gerektiğini söyleyen sektör temsilcileri, ev alacaklara "Bu fırsat kaçmaz" diyor
 25 Aralık 2019 08:16
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İndirimli konutta son bir hafta

Konutta KDV ve tapu harcı indirimi bir hafta sonra sona eriyor. Tüketici bir hafta içinde konut sahibi olduğu takdirde yüzde 18 olan KDV'yi yüzde 8, yüzde 4 olan tapu harcını ise yüzde 3 olarak ödeyecek. Uygulanan indirimlerle beraber 500 bin liralık bir konutun KDV oranı yüzde 18'den 8'e düştüğünde ödenecek tutar 90 bin lira iken, 40 bin liraya iniyor. Aynı konut için indirimden önce tapu harcı 20 bin lira olarak ödenirken verilen teşvikle beraber bu rakam 15 bin liraya düşüyor. Yeni yıl itibarıyla indirimlerden yararlanamayacak tüketiciler aynı konut için 52 bin 500 TL daha fazla vergi ödemesi yapacak. Sektör temsilcileri de faiz indiriminden sonra satışları en olumlu etkileyen unsurun KDV ve tapu harcı teşviği olduğu ve bu indirimlerin kalıcı olması gerektiği görüşünde birleşiyor. Konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirten temsilciler, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi.

TALEP PATLADI

2019'un ikinci çeyreği sonrasında konutta teşviklerin oldukça arttığı bir döneme girildi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında yaklaşık bir senedir oldukça yüksek sevilerde yer alan konut kredisi faiz oranları düşmeye başladı. Kamu bankalarının piyasayı teşvik etmek amacıyla konut kredisi faizlerini 0.99'a çekmesi ile birikmiş konut talebinde patlama yaşandı. Kasım ayına gelindiğinde özel bankalarında faiz indirimine destek vermesi ile kredili konut satışları yüzde 724 arttı.

AYDA 300 LİRA CEPTE

Konut kredisi faiz oranlarını indiren bankalar arasındaki en uygun oran (yüzde 0.98) üzerinden 300 bin liralık tutarda konut kredisi kullanıldığı takdirde, toplam ödeme 511 bin 513 lira olurken aylık taksitler de 4 bin 262 liraya iniyor. Bankaların faiz indirimi yapmadan önceki uygulanan oranlarla (ortalama yüzde 1.1) 300 bin liralık tutar için geri ödeme 541 bin 773 lira, aylık taksit ise 4 bin 514 liraya geliyordu.

STOKUN YÜZDE 40'I ERİDİ

Sektör temsilcileri, konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ile artan talebin konut fiyatlarını son aylarda ortalama yüzde 5 arttırdığını belirtiyor. Ayrıca geçen sene kur etkisiyle artan inşaat maliyetlerinin yeni konutlarda fiyat artışlarına neden olduğu gözlemleniyor. Yaklaşık % 40'ının tükendiği tahmin edilen stoktaki konutların bitmesi halinde yeni konutların piyasadaki konut fiyatlarını arttırmasının kesin olduğunu belirten temsilciler, konut fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirterek, düşük konut kredisi faiz oranlarından yararlanarak konut almanın karlı olacağı görüşünde birleşiyor.

Seda Tabak
Sabah
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