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Engelliye, işverene vergi avantajı

Yeni yılda artacak yeniden değerleme oranı ev sahibine, engelliye, işverene vergi avantajı ve istisnası da getirecek
 25 Aralık 2019 08:46
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Engelliye, işverene vergi avantajı

Yeni yılda yüzde 22.58 oranında artacak yeniden değerleme oranı vatandaşa vergi avantajı ve istisnası da getirecek. Aylık 550 TL kira geliri elde eden beyanname vermeyecek. İşyerinde çalışanlara yemek veren işverenin gelir vergisindeki istisna tutarı artacak. Engelli çalışanların vergi istisnaları da yeniden değerleme oranında yükseliyor.

İNDİRİM TUTARI ARTTI

Yeniden değerleme oranı, vatandaşların kira gelirlerindeki istisna oranlarını da yükseltiyor. Buna göre, 2019'da 5.400 TL olan tutar 6.600 TL'ye çıkacak. Böylece, aylık 550 TL kira geliri elde eden vatandaşlar beyanname vermeyebilecek. Kira geliri bu rakamın üzerindekiler ise düzgün beyanda bulunmuşsa bu kadar tutarı vergiden istisna tutabilecek. İşyerlerinde çalışanlara yemek veren işverenler için günlük yemek bedelinde istisna tutarı da 2020'de 23 TL'ye çıkacak. Engelli çalışanların beyan edilen gelirlerine Gelir Vergisi Kanunu'na göre hesaplanan yıllık indirim tutarları da artacak. Buna göre, engellilik derecesine göre çalışanların yıllık gelirlerindeki engellilik indirimi 16.800 TL ila 4.200 TL'ye arasına çıkacak. Gelir Vergisi tarifeleri de yeniden değerleme oranında yapılacak artışla yeniden belirleniyor. Böylece, 2019'la aynı geliri elde edenler daha az gelir vergisi ödemiş olacak.

İbrahim Acar
Sabah
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