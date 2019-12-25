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Milli davalara bilimsel destek

YÖK 100/2000 Doktora Programı'na milli davalarla ilgili alanlar eklendi. Doktora öğrencileri Doğu Akdeniz, Ermeni meseleleri ve savunma konularında projeler üretecek
 25 Aralık 2019 09:01
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Milli davalara bilimsel destek

2023'e kadar Türkiye'nin doktoralı insan kaynağını karşılamak için başlatılan "YÖK 100/2000 Doktora Programı" güz dönemi kapsamında 100 öncelikli tematik alanda güncelleme yapıldı. 3 yıl önce başlatılan ve ulusal ölçekte olan programa bu yıl Türkiye'nin milli davaları haline gelen güncel konular da eklendi. Akdeniz'deki doğal gaz çalışmaları ve Kıbrıs meseleleri için programa "Doğu Akdeniz çalışmaları", Ermeni meseleleri için "Soykırım çalışmaları", milli ve yerli savunma teknolojilerine de destek olmak amacıyla "Savunma teknolojileri" alanları da artık programa dahil edildi. Doktora öğrencileri artık Türkiye'nin öncelikli alanlarında bilimsel projeler üretecek. Dünyada bir ilk olan projeyle her bin kişiden birinin doktoralı olması hedefleniyor.

GÖRÜNMEZLİK TEKNOLOJİSİ

Yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan programın güz dönemi başvuruları başladı. Yükseköğretim kurumları, başvurmak istedikleri alanlar için bugünden itibaren 10 Ocak saat 17.00'ye kadar sürecek. Programa yeni eklenen diğer tematik alanlar arasında "Görünmezlik teknolojileri", "Dil ve konuşma terapisi", "Kamu diplomasisi", "Kırsal kalkınma", "uluslararası çatışma çözümleri, müzakere ve arabuluculuk" gibi başlıklar da yer alıyor.

4 BİN 500 TL'YE KADAR BURS

İlan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılabilecek. Bu aşamada sadece üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak. Öğrencilere yönelik başvurular, bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek. Seçilen öğrencilere YÖK tarafından aylık 2 bin 250 TL burs ödenecek. Ancak TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getirebilen bursiyerlere çift burs imkanı tanınacak. Burs ödemeleri TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 TL'ye tamamlanacak.

Ceyda Karaaslan
Sabah
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