CHP Beyoğlu adayı Taş: Parti içerisinden 'Cumaya git' dediler

Son yerel seçimlerde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, HaberTürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında ilginç açıklamalarda bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili konuşan Alper Taş, seçimi neden kaybettiğine dair bir itirafta bulundu.

"Cuma'ya gitseydim seçimi kazanırdım"

Alper Taş "Örneğin ben dindar insanlara saygılıyım belki ben de bir cuma namazına gitseydim kazanırdım. Ekrem İmamoğlu'na bir eleştiri olsun diye söylemiyorum. Kendi açımdan söylüyorum. Çünkü bana bunu çok dediler. CHP içinden insanlar 'bir git cumaya, görün' dediler. Ben bayram namazı kılarım. Cuma kılmıyorum.

"Yapmadığımız bir şeyi oy almak için yapmak bize uymaz"

Yapmadığımız bir şeyi halktan oy almak için yapmak bize uymaz. Siyasette kazanacaksan fikirlerimizle ve düşüncelerimizle kazanacağız" ifadelerini kullandı

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Taş, üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı.