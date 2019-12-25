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Halkbank'tan bazı kredilerde yüzde 100'e varan indirim!

Halkbank esnaf ve sanatkarlaralar kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 - 100 faiz indirimi yapıyor
 25 Aralık 2019 09:16
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Halkbank'tan bazı kredilerde yüzde 100'e varan indirim!

Kamu bankaları indirimlerde hız kesmiyor. Kredi ihtiyacı olanlara bu kez de Halkbank'tan güzel haber geldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Halkbank'ın karar kapsamında doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

Karar ile faiz istisnası;

- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK),

- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKMOB) kefaleti,

- bunların kefaleti olmaksızın Halkbank kanalıyla KKTC de dahil olmak üzere kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile 2020'de kullandırılacak kredileri kapsıyor.

Buna göre;

- kapsam dahilinde 2020 yılında kullandırılacak ve önceki yıllarda kullandırılmış, bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere yüzde 50,

- geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve 2020 yılında kullandırılacak krediler için yüzde 100, faiz indirimi uygulanacak.

100 bin liraya 100'de 100 faiz indirimi

Ayrıca, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren ve 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkar da KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabilecek. Ancak, bu olanaktan, bakiyesi 2020 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

Bu kapsamda, esnaf ve sanatkarlara, makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu ya da hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim uygulanacak.
DHA
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