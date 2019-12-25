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İlçe emniyet amirliği, müdürlüğe dönüştürüldü

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliği, Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü.
 25 Aralık 2019 09:25
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İlçe emniyet amirliği, müdürlüğe dönüştürüldü

Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1906), Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararla birlikte, Türkoğlu İlçe Emniyet Amirliği, Cumhurbaşkanlığı kararıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürülmüş oldu.
Memurlar.Net
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