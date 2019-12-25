Şüpheli araç polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı
|25 Aralık 2019 09:36
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Devriye görevi yapan polis ekipleri, gece saatlerinde şüphelendikleri 34 LJ 9194 plakalı otomobili kontrol etmek istedi. "Dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.
Şüpheli araç, Barış Mahallesi Güney Yanyol 1802. Sokak'ta ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekip otosundaki komiser yardımcısı B.T ve sürücü E.A ile otomobildeki Sefa K. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli otomobilde bulunan Merve K. de gözaltına alındı. Sahte kullanıldığı belirlenen araçta, gerçek plaka bulundu.
Polisin ulaştığı otomobilin sahibi İsmail U'nun, otomobili arkadaşı Sefa K'ya emanet verdiğini, olaydan haberi olmadığını söylediği öğrenildi.
Şüphelinin 16 suç kaydının olduğu tespit edildi.
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