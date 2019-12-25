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KKTC'de görev yapan asker ve memurların tazminatları artırıldı

KKTC'de görev yapan Türk Askeri Birliği personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin aldığı tazminat miktarı artırıldı.
 25 Aralık 2019 09:37
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KKTC'de görev yapan asker ve memurların tazminatları artırıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, KKTC'de görev yapan Türk Askeri Birliği personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinin aldığı tazminat miktarı artırıldı.

Yayımlanan kararnameye göre, uzman erbaşların tazminat oranı %15'ten %25'e yükseltildi.

Diğer kamu kurumları adına KKTC'de görevli olan memurların tazminat miktarı ise derece ayrımı kaldırılarak %50'ye çıkarıldı.

2002/3698 sayılı karar uyarınca, belirtilen yüzdelik oranlar, personelin bir ayda aldığı aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarına uygulanmakta ve ek tazminat olarak ödenmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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