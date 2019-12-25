Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı
|25 Aralık 2019 09:38
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