Asgari ücretin belirleneceği toplantı yarın yapılacak		 

SOL ELİ NEDEN HEP CEBİNDE HİKAYESİ ÇOK ACI! Masterchef Türkiye'nin en çok konuşulan fenomen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi? Aslen Bolulu olan dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı bir hikayesi var.