Doğu'da dört il için kar ve fırtına uyarısı
|25 Aralık 2019 09:42
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden orta, kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (saatte 50-70 kilometre) eseceği bekleniyor.
İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 7 derece olması tahmin ediliyor.
Açıklamada ayrıca bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde karla birlikte güney ve güneydoğudan kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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