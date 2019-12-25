İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılması soruşturması: 20 gözaltı
|25 Aralık 2019 09:59
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 2013'teki İdari Yargı Sınavı sorularını sızdırıp örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında eski hakimlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2013 yılında yapılan İdari Yargı sınavında, FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde organize şekilde sınav sorularına erişerek örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerinde bulunan mensuplarına dağıttığının tanık, şüpheli itiraf beyanları ve bilirkişi raporlarıyla tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, soruları alarak sınavı kazandığı anlaşılan, aralarında eski hakim ve hakim adaylarının da olduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 14'ünün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla yakalandığı kaydedildi.
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