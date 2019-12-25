Borsa güne yükselişle başladı
|25 Aralık 2019 10:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,22 artışla 113.397,29 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 243,83 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 113.397,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak günü 113.153,46 puanla 9 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesinden tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt dışı piyasaların kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksindeki yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, 103.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 105.000 ve 105.500 seviyeleri olacağını, 101.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.
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