FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 5'i aktif görevde 19 gözaltı
|25 Aralık 2019 10:03
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundaki (TÜBİTAK) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 19 TÜBİTAK personeli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 5'inin aktif görevde olduğu belirtilen açıklamada, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği, zanlılardan 10'unun yakalandığı kaydedildi.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği açıklandı.
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